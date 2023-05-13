تطورات الحالة الصحية لنجوم هوليوود| عائلة «جيمي فوكس» تطلب دعوات الجمهور و«جيريمي رينر» في طريقه للتعافي

في الوقت الذي لا يزال محبو وعشاق النجم الحائز على الأوسكار جيمي فوكس، لا يعلمون الوضع الصحي لنجمهم المفضل الذي دخل إلى المستشفى قبل شهر، وسط حالة من التكتم فرضتها أسرته على وسائل الإعلام والجمهور مطالبين إياهم بالالتزام بخصوصية العائلة؛ يبدو أن زميله الآخر جيريمي رينر في طريقه لتماثل الشفاء بعد أن تعرض لحادث تزلج في بداية العام الجاري، كاد أن يودي بحياته.



في الشهر الماضي، قامت النجمة سكارليت جوهانسون وزميلها بسلسلة أفلام مارفل كريس إيفانز، برحلة إلى لوس أنجلوس لزيارة صديقهم والبطل المشارك في نفس السلسلة أيضًا جيريمي رينر، الذي تعرض لحادث عندما سحقه كاسح ثلجي يزن ٧ أطنان أثناء محاولته الوصول إلى ابن أخيه الذي كان عالقًا في جرف ثلجي، حيث تسبب له في كسر بأكثر من ٣٠ عظمة وأصيب بجروح في العظام وصدمات حادة في الصدر.



وخلال حوار أجرته مع مجلة "فارايتي" الأمريكية، قالت جوهانسن: "بصراحة كنت سعيدًا جدًا لرؤيته، لم أكن أعرف ما إذا كنت سأراه مرة أخرى. كما عبرت عن سعادتها "ليس فقط لرؤيته مرة أخرى ولكن لرؤيته مزدهرًا وفي مثل هذا الفضاء المذهل، عقليًا. إنه شخص روحي للغاية بشكل عام وشخص حنون للغاية. ويمكنك أن ترى ذلك في عمله، وكنت سعيدًا جدًا لرؤية أنه مليء بالحياة والنور، لقد ضحكنا كثيرًا".



وأخبرت جوهانسون "فارايتي" في قصة غلاف عن حياتها المهنية التي استمرت ٣٠ عامًا والتي تتضمن ثمانية من أفلام عالم مارفل السينمائي، العديد منها كان جنبًا إلى جنب مع رينر، أنها في يوم الحادث، كانت تصور فيلم مع منصة "آبل" بعنوان "Project Artemis" أمام تشانينج تيتوم عندما استيقظت على نبأ حادث رينر. وتذكرت قائلة: "لقد كنت مستاءة للغاية. ولكن مع تحسن تشخيص رينر بسرعة، بدأت هي وزملاؤها في مارفل في المزاح مع زميلهم". وقالت أنه في سلسلة رسائل قدمتها إلى رينر رفقة زملائنا روبرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث ومارك روفالو وكريس إيفانز، كتبنا فيها: "هذا مثل الأشياء الحقيقية للأبطال الخارقين. انه لا يصدق".



على جانب آخر؛ يبدو أن الوضع الصحي للنجم جيمي فوكس لا يزال معقدًا بسبب حالة الغموض التي تغلف حالته الطبية، أصدر الفنان الأمريكى جيمي فوكس، أول بيان له منذ دخوله المستشفى قبل نحو شهر بعد تعرضه لحالة طبية طارئة. وفي صورة نُشرت على صفحته بموقع إنستجرام، خاطب الفائز بجائزة الأوسكار المعجبين وكتب: "أقدر كل الحب، وأشعر بالنعمة".



ووفق موقع فارايتي، لم يتم الكشف عن سبب دخول فوكس إلى المستشفى والمضاعفات الطبية اللاحقة له من قبل عائلته أو من ينوب عنه، عقب إعلان ابنته كورين فوكس دخوله المستشفى في ١٢ أبريل الماضي. وكتبت كورين في ذلك الوقت: "أردنا أن نشير إلى أن والدي جيمي فوكس تعرض لمضاعفات طبية أمس.. ولحسن الحظ، بسبب العمل السريع والعناية الكبيرة، فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء. نحن نعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتكم، وتطلب الأسرة الخصوصية خلال هذا الوقت".



كما انتقل إلى خاصية الستوري على صفحته على انستقرام، وشكر نيك كانون وكيلي أوسبورن، وكانون هو الشخصية التي تم الكشف عنها التي ستحل مكان جيمي كضيف في برنامج "Beat Shazam" خلال الموسم السادس.



مع الرسالة التي وجهها انهالت التعليقات المتمنية له الشفاء العاجل، من بين هذه الرسائل، تعليق لجيرمي رينر الذي عايش منذ فترة حادثًا كاد أن يودي بحياته، وكتب بما معناه: "نرسل لك القوة والحب". أما كورتني كوكس اقتصرت تعليقها برموز تعبيرية لأيادي تدعو له بالشفاء.

