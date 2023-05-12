بعد حكم الاعتداء الجنسى.. دونالد ترامب يواجه انتكاسة جديدة

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى دائرة الجدل مجددًا؛ إذ تجددت شكوك الجمهوريين بشأن انتخابه، بعد حكم هيئة محلفين في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، بأن "ترامب" كان مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي على الكاتبة إ. جان كارول في التسعينيات ثم التشهير بها، ولكن هل يعزز هذا تقدمه في استطلاعات الرأي المبكرة لعام ٢٠٢٤؟

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذا الحكم أسفر عن انتكاسة أخرى؛ إذ عاد ترامب وسط فترة الذروة والشكوك، وللمرة الأولى منذ عام ٢٠١٦، إلى شبكة سي إن إن، في مقابلة مثيرة ليواجه استجوابًا مطولًا من منفذ خارج الحدود الودية لوسائل الإعلام المحافظة التي يختارها.

وجاءت مقابلة ترامب مع "سي إن إن" بعدما وصف أخبارها بأنها "أخبار مزيفة" ولم يمنح أيًا من صحفييها مقابلة أثناء الرئاسة، فيما اعتبرت حملة ترامب أن ظهوره على الشبكة الآن، جاء للخروج من منطقة راحة الحزب الجمهوري حيث بدأ بالفعل في تحويل تركيزه إلى مباراة العودة المحتملة في الانتخابات العامة ٢٠٢٤ مع الديمقراطي جو بايدن.

وأضافت "أسوشيتد برس" أن ظهور ترامب على شبكة CNN يأتي في وقت ازدواجية متناقضة بالنسبة للرئيس السابق: يواجه الجمهوري تصاعدًا في المشاكل القانونية ، ومع ذلك يبدو في وضع أقوى من أي وقت مضى ليصبح المرشح الرئاسي لحزبه.

وتابعت الوكالة الأمريكية أن ترامب يحاول الوصول إلى مشاهدي وسائل الإعلام الرئيسية على الرغم من تعمقه في احتضانه للمتطرفين منذ مغادرته البيت الأبيض، واستمر في الانحياز إلى أولئك المتورطين في تمرد ٦ يناير ٢٠٢١ القاتل وتناول الطعام مع قومي أبيض ينكر الهولوكوست .

مصير ترامب بعد الحكم.. هل يضعه في الفئة الإيجابية؟

وفي ذات السياق، وعن تداعيات الحكم، قال السناتور كيفن كريمر الذي لم يؤيد أي شخص في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، إن "حكمًا كهذا لا يضع خانة اختيار في الفئة الإيجابية" واقترح أنه سيكون "بالتأكيد" مسؤولية في الانتخابات العامة.

وأضاف كريمر وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست": "في أول جولة له، كان هناك الكثير من الناخبين من النوع المتأرجح الذين كانوا منفتحين على الفرصة، وأعتقد أن الكثير من هؤلاء الناخبين تخلوا عنه في الجولة الثانية وهذا يذكرهم بالسبب".

كما قال نائب الرئيس السابق مايك بنس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "أود أن أخبرك، خلال سنواتي الأربع والنصف التي قضيتها في الخدمة جنبًا إلى جنب مع الرئيس، لم أسمع أو أشهد سلوكًا من هذا القبيل". ولم يتطرق بنس بشكل مباشر إلى تأثير الحكم على وجهة نظره في ملاءمة ترامب ليصبح رئيسًا.

ووصف حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، الذي دخل السباق مؤخرًا، الحكم الصادر يوم الثلاثاء بأنه "مثال آخر على السلوك الذي لا يمكن الدفاع عنه لدونالد ترامب".

وتدفقت التصريحات بعد لائحة الاتهام من العديد من الجمهوريين الذين وصفوا ترامب بأنه هدف لهجوم سياسي، فإن البعض في الحزب يعبرون الآن عن مخاوفهم بشأن الضرر السياسي المحتمل من قضية كارول.

وقال السناتور جون ثون من ولاية ساوث داكوتا، ثاني أعلى مرتبة جمهوري في مجلس الشيوخ، عن التراكم القانوني لترامب يوم الثلاثاء: "له تأثير تراكمي .. سيتعين على الناس أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون التعامل مع كل الدراما".

ولاية جديدة في البيت الأبيض

وعكست ردود أفعال يوم الثلاثاء حالة عدم اليقين السياسي المحيطة بمحاولة ترامب لولاية أخرى في البيت الأبيض؛ إذ يواجه خطرًا قانونيًا متزايدًا.

وعلى الرغم من أنه حقق تقدمًا واسعًا في استطلاعات الرأي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ودعمه بشكل أقوى بعد توجيه الاتهام إليه، إلا أن ترامب يواجه عدة تحقيقات جنائية مستمرة في مراحل مختلفة.

ويفكر المدعي العام لمنطقة أتلانتا في اتهام ترامب وحلفائه بالضغط على مسؤولي الولاية لتغيير نتائج انتخابات ٢٠٢٠ هناك، ويحقق المستشار الخاص الفيدرالي جاك سميث، في الجهود المبذولة لإلغاء الانتخابات وجمع الأموال من الادعاءات الكاذبة بتزوير الانتخابات، وكذلك سوء التعامل مع المواد المصنفة، وتواجه شركته أيضًا قضية مدنية من المدعي العام في نيويورك يزعم فيها ممارسات تجارية احتيالية.

عندما يتعلق الأمر بالقضية التي تورطت فيها كارول، فإن المعارضين في كلا الحزبين يناقشون بالفعل كيف يمكن أن يتحول الحكم والمقاطع من ترشيح ترامب إلى إعلانات هجومية قوية.

وقال الديمقراطيون: "إن النتائج التي توصلت إليها هيئة المحلفين قد تؤدي إلى تفاقم موقف ترامب مع النساء"، لكن بعض الجمهوريين، بمن فيهم أولئك المتحالفون مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (جمهوري صمن كنتاكي)، حذروا من أن عدم الموافقة على سلوك ترامب الشخصي أمر مطبق بالفعل بالنسبة للعديد من الناخبين.

أعرب السناتور جون كورنين - جمهوري من تكس- وهو حليف مقرب من ماكونيل، عن شكوكه في أن ترامب قد يفوز في الانتخابات العامة؛ لكنه توقع أن الحكم لن يكون له تأثير، بالنظر إلى الآراء القوية التي يمتلكها الناخبون بالفعل حول ترامب.

خطوط هجوم جديدة

وذكرت "واشنطن بوست" أن خصوم ترامب الجمهوريون يبحثون عن خطوط هجوم يمكن أن تثبت فعاليتها ضد الرئيس السابق، الذي لا يزال يتمتع بشعبية ساحقة داخل الحزب.

فقد تجنب منافسه الأول على الترشيح، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، في الغالب انتقاد ترامب وجهًا لوجه بينما يستعد لإطلاق حملته رسميًا في الأسابيع المقبلة. فكان ديسانتيس وحلفاؤه قد روجوا لفوزه الساحق في إعادة انتخابه في الخريف الماضي، مما يشير إلى نية لجعل الانتخاب نقطة بيع.

كما اختبرت حملة ترامب بالفعل العديد من المزاعم ضد ترامب بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، ووجدت أنها لم تتحرك، وأن الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية عمومًا لم يصدقوا هذه المزاعم، وفقًا لمستشارين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة البيانات الداخلية والاستراتيجية.

