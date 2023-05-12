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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

انجى المقدم: بشكر المهرجان الكاثوليكى عمل إستثناء لفيلم "كاملة"

إنجى المقدم
إنجى المقدم
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نشرت الفنانة إنجى المقدم على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صوراً من ندوة فيلم "كاملة" بالمهرجان الكاثوليكى للسينما .

 

ووجهت  إنجى المقدم الشكر لإدارة المهرجان التى قامت بإستثناء ضم الفيلم للمهرجان رغم عدم عرضة فى السينمات حتى الآن .

وتابعت "يعتبر هذا العرض هو العرض الأول للفيلم، وتشرفنا بعرضه فى واحد من أعرق وأقدم مهرجانات السينما فى مصر " .

الفيلم بطولة إنجى المقدم، فراس سعيد، سلوى عثمان، مى الغيطى، لطفى لبيب والإخراج جون إكرام .

يذكر أن آخر أعمال الفنانه إنجى المقدم السينمائية فيلم "١١:١١" ، بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، غاده عادل، عمر الشناوى، محمد الشرنوبى والإخراج كريم أبوزيد .

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IMG_20230512_190600
فيلم كاملة انجي المقدم المقدم المهرجان الكاثوليكى للسينما اياد نصار