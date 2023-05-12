الجريمة والعقاب.. عقوبة المتهم بقتل طالب تحت تأثير المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" المتهم بقتل طالب طعنا بسلاح أبيض بشارع رؤوف صادق بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

تلقى المقدم أحمد عصام عبد الباقي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مقتل أحد الأشخاص بشارع رؤوف صادق بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة طالب في العقد الثاني من عمره به آثار إصابة بطعنة نافذة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" كان في حالة سكر وقام بطعن المتوفي واعتدى على الأهالي بالسب والقذف ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



من جانبه قال المستشار القانوني، علاء عبد الله مسلم، إن عقوبة كل جريمة تختلف حسب دوافعها وزمنها وحالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة أو حسب سنه، وقد وضع المشرع عقوبات واضحة ومقررة يتم توقيعها على كل من ارتكب جريمة تحت تأثير المخدرات أو عن طريق الخطأ، وخاصة إن كانت تلك العقوبة جريمة قتل، لأنه تسبب في إزهاق روح شخص ويجب محاسبته.

واضاف «مسلم»، أن المادة ٢٣٨ من القانون نصت على أن كل من ارتكب جريمة تحت تاثير المواد المخدرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن ٥ سنوات وغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى اخلالا بحسب ما تفرضه عليه اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو فى حالة امتناعه وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو من طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

وأشار المستشار الفانوني، إلى أن عقوبة القتل تحت تأثير المخدرات هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٧ سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ٣ أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ١٠ سنوات.