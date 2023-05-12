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الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انهيار جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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فقد الذهب في مصر مع ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023، 40 جنيها جديدة في الجرام الواحد، ليصل إجمالي تراجع سعر المعدن الأصفر في يومين 90 جنيه لدي محلات الصاغة.
سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2440 جنيه للبيع ، بيما بلغ سعر كيلو الذهب 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.822 مليون جنيه للشراء.


وصل سعر عيار 18 نحو 2091 جنيه للبيع و 2117 جنيه للشراء و أوقية الذهب 86.73 ألف جنيه للبيع و 87.8 ألف جنيه للشراء.


وسجل سعر عيار 24 نحو 2789 جنيه للبيع و 2823 جنيه للشراء بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 19.52 الف جنيه للبيع و 19.78 الف جنيه للشراء .


واخيرا وصل سعر عيار 14 الادني قيمة نحو 1627 جنيه للبيع و 1647 جنيه للشراء .

 

سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 18 سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب