انهيار جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023

فقد الذهب في مصر مع ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة 12 مايو 2023، 40 جنيها جديدة في الجرام الواحد، ليصل إجمالي تراجع سعر المعدن الأصفر في يومين 90 جنيه لدي محلات الصاغة.

سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2440 جنيه للبيع ، بيما بلغ سعر كيلو الذهب 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.822 مليون جنيه للشراء.



وصل سعر عيار 18 نحو 2091 جنيه للبيع و 2117 جنيه للشراء و أوقية الذهب 86.73 ألف جنيه للبيع و 87.8 ألف جنيه للشراء.



وسجل سعر عيار 24 نحو 2789 جنيه للبيع و 2823 جنيه للشراء بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 19.52 الف جنيه للبيع و 19.78 الف جنيه للشراء .



واخيرا وصل سعر عيار 14 الادني قيمة نحو 1627 جنيه للبيع و 1647 جنيه للشراء .