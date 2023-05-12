البريد يوقع اتفاقية مع اتحاد البريدي العالمي لاستضافة مركز تدريب إقليمي بالقاهرة

وقع البريد المصري إتفاقية مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لاستضافة مركز إقليمي للتدريب البريدي فى القاهرة لخدمة البلدان الإفريقية والمنطقة العربية.

وقع الاتفاقية الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وماساهيكو ميتوكي مدير عام المكتب الدولي بالاتحاد البريدي العالمي وذلك على هامش فعاليات اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس إدارة اتحاد البريد العالمي بمقر الاتحاد بسويسرا، بحضور كل من: السفير وائل جاد، سفير جمهورية مصر العربية بسويسرا، وسيفاندو شيف مويا، سكرتير عام الاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة بالبريد المصري، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي بالبريد المصري، وهاشم الحاج، منسق المنطقة العربية وإدارة مخاطر الكوارث بالمكتب الدولي - الاتحاد البريدي العالمي وأمادو المنسق لأفريقيا بالمكتب الدولي - الاتحاد البريدي العالمي.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا الاتفاق يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز أوجه التعاون والتقارب مع البلدان العربية والأفريقية عبر استضافة مركز إقليمي للتدريب البريدي فى القاهرة لخدمة البلدان الأفريقية والمنطقة العربية، بما يضمن تحقيق التكامل بين المؤسسات العربية والأفريقية؛ وذلك من منطلق الدور الريادي للبريد المصري فى المنطقتين الأفريقية والعربية، والمتمثل في المشاركة الفاعلة فى الاتحادات والوكالات الفنية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى رئاسة البريد المصري للعديد من اللجان الهامة المعنية بالتعاون البريدي على المستوى الدولي والإقليمي".



وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى أن مراكز التدريب الإقليمية لها أهمية خاصة حيث إنها تعد منصات تعليمية عالية المستوى توفر تدريبات فنية متطورة، تحت إشراف المكتب الدولي والذي يضم نخبة من أفضل الخبراء الدوليين، من خلال ورش وبرامج تدريبية في مجال العمليات والخدمات البريدية مثل (تكامل سلاسل الإمداد، وتطوير المنتجات والتجارة الإلكترونية، والأمن البريدي، ومحاسبة الأجور الدولية.. )، وغيرها من الأمور التقنية التي تساهم في بناء قدرات العاملين بالمؤسسات البريدية المختلفة؛ وذلك لخدمة البلدان الأفريقية والعربية.

وفى كلمته بمناسبة توقيع اتفاقية استضافة مصر لمركز تدريب إقليمي بالقاهرة لخدمة القطاع البريدي في إفريقيا والمنطقة العربية؛ ثمن ماساهيكو ميتوكي المدير العام للمكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي الدور الذي تلعبه مصر في إفريقيا والمنطقة العربية والمتمثل في تنمية وتطوير الخدمات البريدية مؤكدا مواصلة التعاون مع البريد المصري في تنفيذ خطة الاتحاد للتنمية البريدية.

وعقب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بأن البريد المصري يسعى إلى دعم تنفيذ الإستراتيجية العالمية للتنمية والتعاون والأهداف الإستراتيجية المحددة التى أقرها مؤتمر أبيدجان، وتهدف إلى بناء قدرات البلدان فى مجالات التنمية البريدية.

كما هنأ سيفاندو شيف مويا سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل البريد المصرى واتحاد البريد العالمي على توقيع هذا اتفاق، معربًا عن سعادته البالغة به بصفته سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا المركز ستكون بمثابة نقطة انطلاق للتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر بريدية في أفريقيا وخارجها، مؤكدًا علي ثقته في أن هذا المركز سيعزز من قدرات الإدارات البريدية ويساعدها على الابتكار في مجالات العمل البريدي في مصر وأفريقيا، مشيدًا بالتعاون الذي يقدمه البريد المصري وقدرته على الابتكار والإبداع في إفريقيا.