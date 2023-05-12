رشقات صاروخية تنطلق من غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية وصفارات الإنذار تدوي

حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قطاع غزة لتنطلق بعدها رشقات صاروخية عدة نحو المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع عدة من القطاع.

واعترضت القبة الحديدية عدة صواريخ تم إطلاقها من غزة، دون وقوع إصابات حسب ما أوردته قناة العربية.

كما اطلق القطاع عدة قذائف صاروخية بعد هدوء حذر دام 13 ساعة، فيما دوت صفارات الإنذار.

كذلك، دوت صفارات الإنذار في مناطق قرب ضواحي القدس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية.

في المقابل، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في رفح جنوب القطاع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت بوقت سابق اليوم أنها واصلت، مساء أمس قصف "منشآت عسكرية تابعة لـ "الجهاد الإسلامي" في القطاع الفلسطيني. وأشارت في بيان إلى أن الحركة أطلقت منذ 9 مايو الجاري، 866 صاروخا على إسرائيل تم اعتراض 260 منها بواسطة نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية". فيما قام الجيش الإسرائيلي بقصف 215 هدفا في القطاع.