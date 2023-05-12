التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح صباح اليوم الجمعة، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث طريق، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزى بمنيا القمح.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ورود إشارة للمستشفى المركزى بوصول "مكرم ش ع" 22 عاما مقيم البيوم مركز الزقازيق جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية بنطاق مدينة منيا القمح.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.