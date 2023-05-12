الأحد.. البابا تواضروس يترأس صلوات القداس الإلهي في كنيسة القديس يوحنا المعمدان بلاتيران

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح يوم الأحد القادم صلوات القداس الإلهي في كنيسة القديس يوحنا المعمدان بلاتيران.



وتأتي هذه الصلوات بمشاركة الوفد الكنسي الذي أصطحبه قداسة البابا معه المتمثل في: الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا.

بينما ينضم إلى الوفد من إيطاليا الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.



ويجري قداسة البابا تواضروس الثاني زيارة للفاتيكان للاحتفال بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.



