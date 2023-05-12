اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمي 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودافىء علي السواحل الشمالية حار علي شمال الصعيد وجنوب سيناء و شديد الحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد الجمعة أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة..ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 والصغري 17 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 22،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 18 ، وعلى جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 22 درجة .