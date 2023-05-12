نائبة وزير الخارجية الأمريكي تبحث مع نائب الأمين العام للناتو جهود دعم أوكرانيا

الجمعة 12/مايو/2023 - 09:46 ص

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانو الليلة الماضية الاستعدادات لقمة الناتو في فيلينوس وجهود دعم أوكرانيا.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم الجمعة. أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان التقت مع نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانو في واشنطن العاصمة.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا الاستعدادات لقمة الناتو يومي 11 و12 يوليو المقبل في فيلنيوس والجهود المشتركة لمواصلة دعم أوكرانيا.

ورحب الدبلوماسيان بانضمام فنلندا مؤخرا كأحدث حليف في حلف شمال الأطلسي، وجددا اعتقادهما بأن السويد مستعدة للانضمام إلى الحلف الآن.