غدا.. 3360 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

تنطلق غدا السبت، أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثاني 2022 / 2023 بمدارس مدن محافظة جنوب سيناء، وذلك بدءا من يوم 13 / 5 / 2023 وتستمر حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، واجمالي عدد 3360 طالب و طالبة.

وأكد محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" أن المديرية أنهت جميع أعمال لجنة الإدارة والخاصة بانتداب رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، كما جرى إرسال خطابات الندب بجميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحان.

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام بجميع القواعد والضوابط المنظمة للامتحان، ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس لجنة النظام والمراقبة إنه جرى إرسال أرقام الجلوس لجميع الطلاب، وكذلك بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة لرؤساء اللجان عن طريق لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح عصام رجب رئيس لجنة الإدارة أن اجمالي عدد المشاركين في أعمال الامتحانات من (رئيس لجنة ومراقب أول ومراقب وملاحظ وإداري ) يبلغ 1188 مشارك، لعدد 8 إدارات تعليمية.

وفي سياق آخر، حصد تعليم جنوب سيناء المركز الثاني جمهوري بفريق المرحلة المتقدمة للمرشدات ثانوي عام مدرسة الزهور الثانوية بنات بالقائدة عزة الدسوقي محمد.

كما حصل على المركز الثالث جمهوري كل من فريق مرحلة البراعم الابتدائية بمدرسة الزهور الابتدائية مع القائدة مي محمد محمود عبد الخالق، وفريق مرحلة الزهرات عام الابتدائية بمدرسة علي مبارك الابتدائية مع القائدة نورا جمال إبراهيم وفريق مرحلة مرشدات عام الإعدادية بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات مع القائدة عبير عبد القادر أبو هاشم، وفريق مرشدات متقدمة ثانوي فني بمدرسة طور سيناء التجارية بنات مع القائدة/ مروة محمد مصطفى.

وهنأ وكيل الوزارة الفائزات والفائزين بالمراكز الخمسة على مستوى الجمهورية للمدارس الفائزة كما هنأ وكيل الوزارة الشؤون التنفيذية سامي الجندي وتوجيه عام التربية الرياضية وليد جعفر وموجه المديرية الكشفي المركزي طلبة جميع حسان وقائدة المعسكر الإرشادي الكشفي ومسؤولة المرشدات مروة محمد مصطفى.

ووجه وكيل الوزارة بتكريم الفائزين وقائداتهم مؤكدا أن المديرية لا تبخل بالدعم للمتميزين من الطلاب والطالبات وفي كل مجالات الأنشطة المختلفة، مشيرا أن السيد المحافظ يرعى الموهوبين والمتميزين ويكرمهم في كل مناسبة تحفيزا لهم.

ومن جانبه، وجه مدير الشؤون التنفيذية بالمديرية الشكر لوكيل الوزارة الذي يمثل هذا الفوز تتويجا لدعمه المتواصل للأنشطة وللطلاب على مستوى المديرية، كما وجه الموجه العام للتربية الرياضية الشكر لوكيل الوزارة على موافقته بتكريم الفائزين الذين يمثلون وجهة مشرفة لتعليم جنوب سيناء بين محافظات الجمهورية، كما وجه التهنئة للفائزات والموجه الكشفي المركزي بالمديرية وقائدة المعسكر الإرشادي ومسؤولة المرشدات بإدارة طور سيناء.