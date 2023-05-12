«العربية للسياحة»: مذكرة تعاون مع هيئة الاستثمار والإنماء الزراعي

وقعت المنظمة العربية للسياحة والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرة تعاون بغرض تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة الريفية المختلفة حيث نصت المذكرة التي وقعها نيابة عن المنظمة رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد وعن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة.

حضر توقيع المذكرة الدكتور بهجت أبو النصر مدير عام إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية حيث تهدف مذكرة التفاهم على الترويج للمنتجات الزراعية العربية في الأنشطة السياحية، وتبادل الفرص الاستثمارية في مجال السياحة البيئية (السياحة الخضراء)، وتبادل المعلومات والخبرات بين المستثمرين في مجال السياحة والزراعة في الدول العربية، تبادل الخبراء في المجال الفني والمالي، الشراكة في تنظيم فعاليات مشتركة في الدول العربية وغيرها.

وأوضح آل فهيد أن توقيع هذه المذكرة ياتى في إطار توجيهات معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون بين منظومات العمل العربي المشترك بروح جديدة تتسم بمزيد من الأبداع والفكر الخلاق والتجديد والحيوية لما تملكه مؤسسات العمل العربي المشترك من إمكانيات وقدرات ما يؤهلها للنجاح والاستمرارية. كما اشاد سعادة الاستاذ المزروعي بالجهود المقدرة التى تبذلها منظمات العمل العربي المشترك والتعاون والتنسيق بينها لتحقيق أهدافها.

الجدير بالذكر فأن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي مؤسسة مالية عربية، تأسست في العام 1976، بهدف المساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي العربى وتُساهم الهيئة في رأس مال 56 شركة ومشروعاً موزعة في 12 دولة عربية، ويبلغ رأس مال الهيئة المدفوع نحو 722 مليون دولار أمريكي. وتتمتع شركاتها بالكثير من الامتيازات وذلك بفضل اتفاقيات التأسيس الموقعة بين الهيئة والدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة عربية.

