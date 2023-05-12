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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تايوان تسجل الحالة الثالثة من أنفلونزا الخنازير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات التايوانية إصابة جديدة بمتغير جديد لفيروس أنفلونزا الخنازير؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابات بالمرض في تايوان إلى ثلاثة أشخاص.
وقالت نائبة المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض، لو يي تشون -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء المركزية التايوانية يوم الخميس إن المصابة ليست لديها تاريخ سفر حديث وأصيبت بحمى واحتقان في الأنف وآلام في العضلات في 13 مارس الماضي وجاءت تحاليلها إيجابية بالإصابة بفيروس HIN2v.
وأوضحت أن مركز السيطرة على الأمراض سيحيل الحالة إلى منظمة الصحة العالمية بناءً على اللوائح الصحية الدولية.
وتسمى فيروسات الأنفلونزا التي تنتشر عادة في الخنازير بالفيروسات "المتغيرة" عندما توجد في البشر، ولا تصيب فيروسات الأنفلونزا المتغيرة عادةً الأشخاص وهي مختلفة تمامًا عن الأنفلونزا الموسمية.

السلطات التايوانية إصابة جديدة انفلونزا الخنازير منظمة الصحة العالمية