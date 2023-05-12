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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جورجيا تشيد بقرار روسيا إلغاء التأشيرات ورفع الحظر عن الرحلات الجوية المباشرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وصف رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي جاريباشفيلي، أمس الخميس، قرار روسيا بإلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين الجورجيين ورفع الحظر على الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بأنه "خطوة إيجابية".
وقال جاريباشفيلي -في تصريحات للصحفيين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أمس الخميس إن "هذا بالتأكيد قرار إيجابي من وجهة نظر إنسانية وهو مشهد مرحب به أي قرارات تساعد في تبسيط حياة مواطنينا وسفرهم وأعمالهم هي بالطبع إيجابية ويمكن الترحيب بها".
وأكد أنه من المهم للغاية الآن، أنه سيكون من الأسهل على حوالي مليون جورجي يقيمون في روسيا، وكذلك أفراد عائلاتهم، زيارة بعضهم البعض بدون تأشيرة باستخدام الرحلات الجوية المباشرة.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء مرسوما بإلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين الجورجيين ابتداء من 15 مايو.

جورجيا روسيا الرحلات الجوية المباشرة إلغاء التأشيرات