وزارة الشباب تتابع مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

تابع الدكتور عبد الرحمن سليمان محمد، والكابتن عبد الحليم السيد عبد الحليم، بلجنة المتابعة بالإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، بحضور محمد رمضان مدير عام الرياضة ومدير المشروع بالدقهلية.

تفقد الدكتور عبد الرحمن سليمان، والكابتن عبد الحليم السيد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مرحلة الناشئين والشباب ، وشاهد على الطبيعة عملية التدريب للاعبين المصارعة والجودو والملاكمة وألعاب القوى، بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، فى وجود المدربين والإداريين بالمشروع، واشادت اللجنة بالتزام اللاعبين وظهورهم بالمظهر اللائق بالوحدة التدريبية.

أكد الدكتور عبد الرحمن والكابتن عبد الحليم السيد خلال الزيارة، على التزام المدرب بالوحدة التدريبية الموضوعة من المشرف الفنى،كما شاهد سجلات الحضور للاعبين وسجل زياره المشرف الفنى، ووقع بسجل الخاص بلجنة المتابعة بوزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، وحث الناشئين على الاهتمام بالتدريب وتنمية مهاراتهم حتى يحققوا الوصول إلى الهدف وهو أن يصبحوا أبطال ويرفعوا اسم مصر فى المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة بمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تأتى هذه الزيارة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، والدكتور محمد حمدى مدير عام إدارة الموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وإشراف محمد رمضان مدير عام الرياضة.

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