"التعاون الخليجي" يؤكد دعم جهود ودور الإمارات في مواجهة ظاهرة التغير المناخي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تدعم الجهود والدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وجهودها في استضافة أبوظبي مؤتمر (COP28) لعام 2023.

وقال "البديوي" خلال لقائه المبعوث الإماراتي الخاص لشؤون تغير المناخ ورئيس مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (COP28) الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وفقا لبيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس إنه خلال لقاءاته السابقة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استمع منهما عن الخطط والتطلعات المستقبلية لدولة الإمارات والجهود التي تبذلها للدولة لتحقيق عدة أهداف ومنها الإسهام في إيجاد حلول لتغيير المناخي بما يخدم دول العالم، وتسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية اللازمة لذلك، مؤكدًا أن استضافة دولة الإمارات الحدث العالمي "مؤتمر أبوظبي ( COP28 )"، سيجدد للعالم قدرة دول مجلس التعاون، على استضافة الأحداث والمؤتمرات العالمية، من خلال التوجيهات والرعاية من لدن قادة دول مجلس التعاون.

وأشار، إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ستشارك بجناح مخصص لها في مؤتمر (COP28) لإبراز خطط وجهود دول مجلس التعاون لتحقيق الحياد من الكربون ومواقف دول مجلس التعاون المشتركة من قضايا تغير المناخ.

وبين أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدعم كل المبادرات وتتعاون بشكل وثيق مع دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وحماية البيئة، وهناك العديد من الخطط والمبادرات التي تم إطلاقها سابقًا ومبادرات وخطط سيتم إطلاقها بعد مؤتمر الأطراف للمناخ COP28.

وأشاد بتعيين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيسًا لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (COP28).

وأعرب عن ثقة دول مجلس التعاون الكبيرة في نجاح المؤتمر لما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانات بارزة وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم.