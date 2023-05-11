تناولتا لبن رايب...تسمم طفلتين شقيقتين في الوادي الجديد

أصيبت شقيقتان، بتسمم غذائي، اليوم الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلتين لمستشفى الفرافرة المركزي تناولا غذاءًا فاسدًا.

تبين تعرض كل من الشقيقتين " ملك خالد عنتر" 5 أعوام، وشقيقتها " منة" 4 أعوام ومقيمتان بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة لحالة تسمم وقيء مستمر إثر تناولهما لبن رايب فاسد.

جرى نقل الطفلتين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، ونظرا لسوء حالتهما الصحية قررت المستشفى تحويلهن لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري نقلهما بسيارة إسعاف لمقر مستشفى أسيوط الجامعي.