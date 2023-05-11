المصريون يستحوذون على 86% من تعاملات البورصة خلال أسبوع

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى، بينما استحوذ الأجانب على 6.2% والعرب على 7.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت البورصة المصرية إجمالي قيمة تداول خلال الأسبوع الماضي بنحو 13.3 مليار جنيه فيما بلغت كمية التداول نحو 3.260 مليون ورقة منفذة على 374 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7 مليار وكمية تداول 2.218 مليون ورقة منفذة على 312 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 84.9% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.04% خلال الأسبوع.. وبينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 340 مليون جنيه، قصد العرب الشراء بقيمة 29 مليونًا، وذلك بعد استبعاد الصفقات.