"عالم المحيط" تصل بورسعيد وعلى متنها 1209 سائحين.. صور

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، سفينة الرحلات البحرية Pacific world - عالم المحيط الهادي - المصنفة بفئة الشمس وهي واحدة من السفن السياحية الشهيرة في العالم، وكانت تُعرف سابقًا باسم The Love Boat، والتي تصل أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وعلى متنها 1209 راكب و661 ضابط وطاقم بحارة من مختلف الجنسيات.

بالصور.. "عالم المحيط" تصل بورسعيد وعلى متنها 1209 سائح

وأشار المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان له، إلى أن رحلة السفينة تأتي ضمن زيارات وجولات سياحية للسفينة حول العالم، ونزول الركاب للقيام بجولات سياحية سريعة، وتشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها مدينتى القاهرة وبورسعيد، وستغادر السفينة ميناء بورسعيد غدا الجمعة متوجهة إلى ميناء "سانتوريني باليونان" لاستكمال باقي رحلتهم السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أنه جرى التنسيق بين كل الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة السياحية إلى الميناء وتسهيل حركة نزول وصعود الركاب من وإلى الرصيف.

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