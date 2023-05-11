تعرف على قصة مثل " مواعيد عرقوب "

تعدد الامتثال ودوما نرددها لما لها من سحر عجيب على أسماعنا، إذ نأخذ منها العبرة ، ومثلنا اليوم " مواعيد عرقوب " قد يتردد على أذهاننا ولا نعرف لماذا قيل وما أصله وكيف لنا أن نقتدي به.

وعن قصته، فتعود الى رجل يهودي كان يضرب به المثل في الكذب حتى روى عنه انه كان يمتلك نخله وكانت تثمر سنويا، فطلب منه اخاه بان يعطيه طلعها، فلما اثمرت جاءه اخيه وطلب منه ان يعطيه ما وعده بها فقال له اعدك بالمرة الثانية، فجاء اليه اخاه كما وعده لكى ينفذ له ما وعده به فما كان من عرقوب الكذاب إلا أن قال له دعها حتى تصير بلحا .

أبلحت النخلة فرجع إليه الأخ مرة ثالثة يسأله عما وعده به، فماطل عرقوب أخاه قائلًا: له دعها حتى تصير زهوًا، فانصرف أخوه وعاد لما زهت يسأله عن ثمر النخلة، فقال له عرقوب: دعها حتى تصير رطبًا، وانتظر الأخ مرة أخرى، ولما ارتبط الثمار ذهب يطلبها، ولكن عرقوب الماكر طلب منه أن يدعها حتى تصير تمرًا، فلم يملك الأخ سوى الانتظار حتى يأتي عرقوب بما وعد، ولكنها لما أثمرت، صعد إليها عرقوب ليلًا، وجمع تمرها، ولما عاد الأخ لم يجد في النخلة شيء.

وبعدها ضرب العرب المثل مواعيد عرقوب فيمن يخلف مواعيده المتكررة وتنبيها لكل من يتصف بتلك الصفة الذميمة فعليه أن يتخلى عنها.