مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: توافر العملة الصعبة على رأس نقاشات اللجنة

قال المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى حدث مهم فى تاريخ مصر ولأول مرة يكون هناك كثافة وغنى فى الموضوعات والتفاصيل التى ستناقشها لجنة الصناعة.

وأشار ديمتري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على فضائية"DMC" إلى أن توافر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام على رأس نقاشات اللجنة، موضحا أنهم يستقون أبرز القضايا التى تخص الصناعة من اتحاد الصناعات من خلال المشاكل التي تواجههم، والغرف الصناعية التابعة للاتحاد واتحاد الغرف التجارية، وكل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد على أن كل المشاكل والتحديات تم قراءتها بعناية وإبرازها، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة بالحوار الوطني تحوذ على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية، قائلا: عن طريق الصناعة نقدر نوفر وظائف وفرص عمل ومرتبات وسيولة مالية لتحقيق جميع المتطلبات، والصناعة في مصر قامت بدور قوي تاريخيا والصناعة المصرية قوية ولها إسهام قوى فى الاقتصاد المصرى.