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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يضع برنامجا تأهيليا خاصا للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

مران الزمالك
مران الزمالك
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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في  مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية سواء باستخدام أدوات الجيمانيزيوم أو بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق وأعضاء الجهاز المعاون.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على الحديث مع مخطط الأحمال أثناء أداء الفقرة التأهيلية، واطمأن منه على الحالة البدنية الخاصة باللاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نادي الزمالك خوان كارلوس أوسوريو الدوري الممتاز الإسماعيلي