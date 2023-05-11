شاب يذبح خاله وزوجته لسرقتهما ويضرم النيران بالشقة في العمرانية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل واقعة العثور علي جثتين لمسن وزوجته في حريق ألتهم شقة سكنية بالعقار رقم 45 من شارع صابر خلف سنترال العمرانية غرب المحافظة، حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيقة المجني عليه الأول، وأنه أقدم علي قتل خاله وزوجة خاله بدافع السرقة وجري ضبط المتهم.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 45 من شارع صابر خلف سنترال العمرانية دائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والاطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع كلا من "مكرم توفيق" 62 سنة، زوجته "ريا إسكندر مسعود" 50 سنة، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيقة المجني عليه الأول بدافع السرقة حيث دلف المتهم إلي الشقة بطريقة شرعية وحاول سرقة المجني عليهما وخلال مقاومتهما تعدي عليهما المتهم بسلاح أبيض منهيا حياتهما وسرق مبلغ مالى 4 آلاف جنيه ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.