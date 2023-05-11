تجديد تعيين الدكتور وليد أبو طالب مديرا عاما الدراسات العليا والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور وليد علي جمعة حسين، في وظيفة مدير عام الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث بجامعة الفيوم.

وعلى جانب آخر اختتمت جامعة الفيوم فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين والملتقى الثاني لسفراء النوايا الحسنة للطلاب ذوي الهمم على مستوي الجامعات المصرية، والذي تنظمه جامعة الفيوم.

وأعلنت اللجنة المنظمة نتائج الملتقي وجاءت كالتالي: المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي عبد الرحمن محمد سيد جامعة الفيوم، والمركز الثاني الطالب كريم حسام طلعت جامعة الإسكندرية، والمركز الثالث محمد مصطفى أحمد.

وفي مسابقة الطالبة المثالية فازت الطالبة أزهار أحمد عبد العال المركز الأول، والطالبة سلمي محمد محمد جامعة المنوفية المركز الثاني، وفازت الطالبة ريناد أحمد عبيد جامعة الأقصر بالمركز الثالث.

وفي الجوائز الجماعية جاءت جامعة المنوفية في المركز الأول، والفيوم في المركز الثاني، والاسنكدرية الثالث.

وفي مسابقة سفراء النوايا الحسنة فازت جامعة بنها بجائزة سفير ونائب سفير قطاع القاهرة الكبرى، وفازت جامعة الزقازيق بجائزة سفير ونائب سفير وسط وجنوب الدلتا، وفازت جامعة سوهاج بجائزة سفير ونائب سفير قطاع وسط وجنوب الصعيد، وفازت جامعة كفر الشيخ بجائزة سفير ونائب سفير قطاع شمال الدلتا والساحل، وفازت جامعة الفيوم بجائزة سفير ونائب سفير شمال الصعيد، وفازت جامعة قناة السويس بجائزة سفير ونائب سفير قطاع السويس والقناة.