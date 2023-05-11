التعليم: إطلاق مشروع لتدريب ضباط الشرطة لنشر ثقافة الجودة

استقبل الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وفدا من أكاديمية الشرطة برئاسة اللواء دكتور أحمد الجيزاوي مدير كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، لبحث سبل التعاون والتطوير ونشر ثقافة الجودة بكافة قطاعات الأكاديمية.

وأكد عشماوي خلال اللقاء، أن أكاديمية الشرطة المصرية صرح كبير ومنارة للعلوم الأمنية في مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية.

وتعمل الهيئة مع الأكاديمية منذ 2014 لتقديم الدعم الفني والتدريب، وقد حصلت كلية الدراسات العليا على الاعتماد من الهيئة في 2018 وتسعى للحصول علي الاعتماد الدولي بالتنسيق مع الهيئة.

وأكد عشماوي، أن الهيئة تطوع كل إمكانتها لتدريب الضباط بالأكاديمية على معايير الجودة وتطبيقها، وأعرب عن ترحيب الهيئة بتدريبهم على المراجعة الخارجية والمشاركة في زيارات اعتماد المؤسسات التعليمية.

من جهته قال الدكتور أحمد الجيزاوي، إن الأكاديمية استحدثت دبلومات جديدة تتماشى مع الاحتياجات الدولية لضابط الشرطة في مجالات الرقمنة وحقوق الإنسان والأمن السيبراني.

كما أشار إلى أن لدى مصر خبرات واسعة في فض المنازعات حيث تعد مصر ثالث دولة في العالم من حيث عدد الأفراد المشاركين في قوات حفظ السلام.

كما أكد مدير كلية الدراسات العليا، أن الأكاديمية استحدثت منظومة متطورة للاستبيانات العلمية لكافة المستفيدين من الخدمة العلمية وربطها بنظام احصائي لتطبيق الجودة على أرض الواقع.

واتفق الطرفان على إطلاق مشروع لتدريب الضباط بكافة قطاعات الأكاديمية وكلياتها لنشر ثقافة الجودة سواء من خلال تطبيق نظم معايير الجودة داخليا أوالتدريب كمراجعين خاريجيين بهدف المشاركة في زيارات الاعتماد للكليات.

واتفق الطرفان على تقديم الدعم الفني للكليات التابعة للأكاديمية بهدف حصول كافة كليات الأكاديمية علي الاعتماد والعمل على تطوير آليات تقييم نتائج التعلم في الأكاديمية.