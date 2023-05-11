مكين يشيد بإنجازات الأمومة والطفولة خلال إبريل بالدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية بجهود إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال شهر إبريل الماضى لاسيما فيما يتعلق بالمبادرات الرئاسية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بمتابعة العمل على المبادرات الرئاسية بما يكفل توفير أفضل سبل الرعاية الطبية.

وكشفت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية أن عدد المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 9452 فى حين وصل عدد الاطفال الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية مايقارب 965 حالة وعدد الأطفال المؤمن عليهم بالتامين الصحي نحو 7116 حالة.

وأضافت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبى الزواج فقد بلغ عدد المفحوصين نحو 6402 كما جرى فحص عدد 2475 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الرعاية والطفولة أنه فيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد بلغ عدد العبوات المنصرفة للمرحلة الأولى 44417 أما بالمرحلة الثانية فقد تجاوز 31502 عبوة

وقد جاء بيان الإدارة كالتالى عدد الاطفال التي تم تجريعهم فيتامين اطفال 6679 حالة وعدد اقراص الحديد + فوليك 45704 قرص وعدد أقراص الفوليك التى تم صرفها 20401 قرص والأطفال الذين تم فصحهم بمبادرة السمعيات = 8332 حالة.

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