بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 6ر16 نقطة ليبلغ مستوى 74ر6963 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر97 مليون سهم عبر 8726 صفقة نقدية بقيمة 29 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 39ر0 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5551 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة من خلال تداول 9ر32 مليون سهم عبر 2182 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 10ر7687 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة من خلال تداول 7ر64 مليون سهم عبر 6544 صفقة بقيمة 2ر25 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 08ر1 نقطة ليبلغ مستوى 5578 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 30 مليون سهم عبر 1767 صفقة نقدية بقيمة 4ر3 ملايين دينار كويتي.