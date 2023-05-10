إخماد حريق أعلى سطح عمارة سكنية في مدينة إسنا جنوب الأقصر.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب في أعلى عمارة سكنية، بمنطقة الشيخ سعد، قبل أن يتم السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، دون حدوث خسائر في الأرواح.

وكانت إدارة الحماية المدنية بقيادة العميد إسلام عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر، قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد باندلاع حريق بالطابق الرابع أعلي سطح عمارة سكنية بمنطقة الشيخ سعد بمدينة إسنا.

وعلى الفور توجهت 3 سيارات إطفاء، بقيادة اللواء محمد العادلي مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب علي شعبان رئيس وحدة إطفاء إسنا، والنقيب أحمد الحطايبي، ومختار عبد المنعم مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة إسنا، إلى مكان الحادث.

كما انتقلت سيارات الإسعاف بقيادة الدكتور معمر عبد الهادي مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، إلى مكان الحادث للتأكد من عدم وجود حالات اختناق أو إصابات، وتوجهت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى موقع البلاغ، وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمركز شرطة إسنا، أن الحريق نشب أعلي سطح عمارة سكنية بسبب ماس كهربائي، والتهم الحريق عدد من أسطوانات البوتاجاز الفارغة، كما أسفر الحريق عن تفحم بعض المقتنيات البسيطة بأعلى سطح العمارة، وذلك قبل أن يسيطر رجال الإطفاء على الحريق دون حدوث خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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