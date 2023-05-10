أبو الغيط: لن نحقق أهداف التنمية المستدامة دون تمويل مستدام ومجابهة التغير المناخي بالمنطقة

نبه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى "أننا لن نحقق أهداف التنمية المستدامة دون وجود تمويل مستدام ومضاعفة الأموال المرصودة للتنمية ومجابهة التغير المناخي في المنطقة العربية".

وقال أبو الغيط -في تغريدة اليوم الأربعاء، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "‏نبّهت خلال مشاركتي في افتتاح منتدى مستقبل التمويل ضمن أعمال ‎ملتقى الاستثمار السنوي اليوم بأبوظبي، أننا لن نحقق أهداف ‎التنمية المستدامة دون وجود تمويل مستدام ومضاعفة الأموال المرصودة للتنمية ومجابهة التغير المناخي في المنطقة العربية".

وأضاف أبو الغيط "ستواصل ‎الجامعة العربية تنفيذ رؤيتها لوضع آلية عربية في هذا الشأن، وسنطرح الموضوع على أجندة ‎القمة التنموية القادمة في ‎موريتانيا".