حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة في العمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة، خلال مشاجرة بينهم في منطقة بولاق الدكرور، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

الواقعة بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم بولاق الدكرور،ط إخطار من غرفة عمليات النجدة، تؤكد نشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهم قتيلا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطعنة نافذة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه على يد آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.