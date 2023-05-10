الأهلي ينهي مرانه الأول في تونس استعدادا لمواجهة الترجي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في تونس، في السابعة مساء اليوم بتوقيت تونس التاسعة بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب الفرعية بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، الذي يستضيف مباراة الأهلي والترجي مساء يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الترجي.

فيما خاض ثلاثي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب التدريب، تحدث خلالها في الأمور الفنية والخططية الخاصة بمباراة الفريق أمام الترجي.