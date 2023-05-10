استشهاد فتى فلسطيني لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 شهيدًا

استشهد، مساء اليوم الأربعاء، فتى فلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة، متأثرا بإصابته إثر سقوط شظايا صاروخ إسرائيلي على منزل عائلته.

وأفادت مصادر طبية بأن الفتى رامي شادي حمدان (16 عامًا) استشهد متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ سقط على منزل عائلته في شارع القرمان ببلدة بيت حانون شمالا، خلال عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

وباستشهاد الفتى حمدان ترتفع حصيلة اليوم الثاني من عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى سبعة شهداء، و22 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي فجر الثلاثاء.

وبارتقاء شهداء اليوم السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 133 شهيدا، بينهم 26 طفلا و6 سيدات.