دوري أبطال أوروبا.. ثنائي هجومي في تشكيل الإنتر أمام ميلان

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة جاره ميلان في ديربي الغضب ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل الإنتر، اليوم الأربعاء، ضيفًا على ميلان بملعب سان سيرو، في موقعة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ثنائي هجومي في الخط الأمامي للنيراتزوري، حيث يقود هجوم الفريق، الثنائي لاوتارو مارتينيز، وإيدين دجيكو.

ويجلس البلجيكي روميلو لوكاكو على دكة احتياط الإنتر في مواجهة ميلان، بجانب الأرجنتيني خواكين كوريا.

وصعد ميلان الى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، فيما تأهل إنتر ميلان إلى نفس الدور، عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

تشكيل الإنتر أمام ميلان

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دارميان – أتشيربي – باستوني

خط الوسط: ميختاريان – تشالهان اوجلو – باريلا – ديماركو – دومفيريس

وفي الهجوم: دجيكو – لاوتارو مارتنيز.