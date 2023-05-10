مصادر: وصول العرض القطري لضم حمدي فتحي.. والخطيب يناقشه مع كولر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تلقي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، العرض القطري المنتظر للتعاقد مع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر إن العرض القطري الذي وصل إلى الأهلي، يتكتم عليه محمود الخطيب بنفسه، وإن كان الأقرب هو نادي الوكرة القطري الذي يرغب في ضم لاعب وسط الأهلي.

وشدد المصدر في تصريحاته للبوابة نيوز، إن النادي القطري يرغب في حسم صفقة حمدي فتحي خلال الشهر الجاري، دون الانتظار إلى زحمة موسم الانتقالات الصيفية.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة مع إدارة الكرة ومارسيل كولر مدرب الأهلي، عقب مباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال لحسم مصير العرض الخارجي ومدي إمكانية الاستغناء عن اللاعب.