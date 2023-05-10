انتظام أعمال توريد محصول القمح لشون وصوامع المنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا، اليوم الأربعاء، جهودها في المتابعة الميدانية لعمليات توريد محصول القمح موسم 2023، وذلك للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة وتطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين، من خلال اللجان المختصة مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين لتحقيق المستهدف لهذا العام.



من جانبه، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى أعمال توريد محصول القمح بالشون الحكومية داخل زمام المركز، حيث تم تجهيز الشون بقري ( حلوه ـ بردنوها ـ ابوان ـ سيله الغربية ـ سيله ) لاستقبال محصول القمح بشكل منتظم من الموردين والمزارعين، مشدداً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.



وفى مركز العدوة، تابع أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز ومدينة العدوة، انتظام أعمال توريد محصول القمح ، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات في الإجراءات مع إحكام الرقابة على التوريد والالتزام بالمواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن، ومشدداً على الالتزام بمعايير الاستلام والمواصفات التي ينظمها القانون مع ضرورة تواجد كافة أعضاء اللجان المشكلة لهذا الغرض.



الجدير بالذكر، أن عمال توريد محصول القمح بدأت في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقع تخزيني للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.



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