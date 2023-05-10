"تعليم الكبار" وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون

وقع الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع الدكتورة عهود وافي - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

أكد “ناصف”، أن مبادرة حياة كريمة تهتم بالفئات المهمشة في المجتمع لبناء الإنسان وتنمية الوطن والعدالة الاجتماعية في القرى، وان مبادرة حياة كريمة تتبني الفكر الكلي في منظومة الإصلاح من أجل الارتقاء بالإنسان المصري على كل المستويات.

وأضاف أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ( الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية - الخ) ، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة، هي عبارة عن حزمة من الإجراءات والإصلاحات ؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدمة للارتقاء بجوانب الإنسان المصري.

وتابع أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدأ من فترة قبل توقيع البروتوكول ونتج عن هذا التعاون محو أمية 172 ألف تحرر من الأمية في 20 محافظة من المحافظات المستهدفة في حياة كريمة.

وأشار إلى ضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة للقضاء على الأمية.

من جانبها أشادت الدكتورة عهود وافي - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بالتعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسة.

وشددت على محو الأمية بالتمكين الاقتصادي من خلال المبادرة ، آملة في المزيد من العمل والشراكة مع الهيئة لتصبح مصر خالية من الأمية.