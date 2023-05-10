«خدت فلوس شغله».. النيابة تستدعى حسن شاكوش حول اتهامه لزوجته بالسرقة

تواصل النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول اتهام حسن شاكوش لزوجته ريم طارق بسرقة 500 ألف جنيه.

واستدعت النيابة العامة «شاكوش» لسؤاله حول محضر السرقة الذي حرره ضد زوجته، وتعهد محاميه بحضوره للإدلاء بأقواله.

وقال محامى حسن شاكوش، إن موكله كان محتفظا بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه خاصه بعمله وفوجئ بسرقتهم من قبل زوجته بعد تركها المنزل.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من “ريم طارق”، ٢٨ سنة، ربة منزل، تتهم زوجها المطرب الشعبي حسن شاكوش، بالاستيلاء على أموالها وسرقة مصوغاتها الذهبية وإيصال أمانة مؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وطردها من المنزل وتهديدها بالطلاق.

فيما قام حسن شاكوش بتحرير محضر آخر ضد زوجته يتهمها فيه بسرقة ٥٠٠ ألف جنيه.