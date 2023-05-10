ميناء دمياط يستقبل 5 بارجات نقل نهري لشحن وتفريغ بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط 5 وحدات نهرية بارجات تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، وقامت بتفريغ شحنة تقدر بحوالي 2056 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، كما تقوم حاليًا تلك الوحدات النهرية بتحميل شحنة تبلغ حوالى 2500 طن من القمح تابع للهيئة العامة للسلع التموينية متجهه إلى صوامع امبابة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري واستكمالًا للتنسيق المستمر بين هيئة ميناء دمياط، شركة النيل الوطنية للنقل النهري، الشركة العامة للصوامع والتخزين صوامع دمياط.

ووجه اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس ادارة هيئة ميناء دمياط، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة التفريغ والشحن على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل، حيث أنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفه، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التي يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.