الدفاع المدني الفلسطيني: يجب وقف شلال الدم.. ونعاني نقصا بالإمكانات بسبب الحصار

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إن الدفاع المدني يعاني نقصًا شديدًا في الإمكانات، بسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم تجاه فلسطينيين عُزل، لافتا إلى أن الأطفال يعيشون حالة من الرعب وسط القصف الإسرائيلي على غزة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإصابات بين صفوف المواطنين وسقوط شظايا إثر القصف الإسرائيلي، وسط تعنت واضح من المنظمات الدولية أمام إدخال المساعدات إلى فلسطين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في موقع زعم أنه لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات في منطقة خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع.

وطالبت السلطات الإسرائيلية من مستوطني غلاف غزة دخول الملاجئ فورًا. جاء هذا بعد يوم واحد من شن طائرات إسرائيلية سلسلة ضربات على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 17 حتى الآن.