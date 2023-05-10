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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

رئيس الأوبرا يفتتح معرض "حواديت" للفنان زكريا حافظ بقاعة صلاح طاهر

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
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يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السادسة مساء غد الخميس، معرض بعنوان "حواديت" للدكتور زكريا أحمد حافظ، أستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا الأسبق، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل، الموافق ١٦ مايو الجاري.

ويضم المعرض ٢٠ لوحة بالخامات المختلفة، والتى تدور حول الحواديت الأسطورية من التراث الشعبي المصري.

ويذكر أن الفنان له عدة مشاركات دولية فى أمريكا "نيو جيرسي، نيويورك، كاليفورنيا"، إسبانيا "مدريد"، النمسا، وانجلترا، وفرنسا، بجانب العديد من المعارض المحلية فى القاهرة والمنيا .

خالد داغر دار الأوبرا المصرية حواديت زكريا أحمد حافظ كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا