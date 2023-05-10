محافظ المنوفية يتفقد أعمال فرش وتجهيز المجمعات الخدمية بكفر عشما و ساحل الجوابر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإدارى بمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى ساحل الجوابر وكفر عشما بمركز الشهداء تمهيداً لدخولهم الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بالريف المصرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات بالمجمعات الخدمية بمركز الشهداء بإجمالى (6) مجمعات، وأكد المحافظ على أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تعد أكبر مشروع قومي إجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصرى والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى.

هذا وتفقد محافظ المنوفية أعمال الفرش بالمجمعات والذى يضم مكاتب (التموين، والشئون الإجتماعية، السجل مدني، البريد، الشهر العقاري ) فضلاً عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقاً لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمى، وأشاد بمستوى حجم التجهيزات التي تمت على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يتم إستخدامه ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان.

وكلف المحافظ مديرة المجمع بمراجعة السياسة التشغيلية والإشراف الدورى على المجمع تمهيداً للتشغيل و لضمان تأدية الخدمات على أكمل وجه ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لطاقم الأمن بالمجمعات للحفاظ على الممتلكات و أعمال الإنشاء والتطوير، والبدء فوراً في إجراءات التشغيل التجريبى للمجمعات.

كما تفقد محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بساحل الجوابر والتى تم دخولها الخدمة بحضور وكيل وزارة الصحة، وتابع انتظام سير العمل بمركز التطعيمات وغرفة الطوارئ والرعاية ووجه الأطقم الطبية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل سريع وعلى أكمل وجه ، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة ، اطمأن المحافظ على العمل بمنظومة تنظيم الأسرة وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية ونسب الإقبال، وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالاستمرار في تكثيف الحملات التوعوية وترك الأبواب من خلال الرائدات الريفيات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

وأشاد محافظ المنوفية بكافة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف والتي تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب ، فضلاً عن تطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل.

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