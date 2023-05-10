أحمد شاهين جار شيكو في مسلسل "اللعبة 4"

يشارك الفنان الشاب أحمد شاهين، في مسلسل "اللعبة 4" بطولة النجم شيكو وهشام ماجد، ويلعب شاهين دور دى جى وجار شيكو داخل أحداث العمل، من المقرر أن يتم عرضه الأيام المقبلة على إحدى المنصات الشهيرة.

تدور قصة اللعبة 4 حول الصديقين مازو وسيم اللذين يتصارعان لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في المستوى الأصعب بمساعدة فريقيهما، غير أن العقبات ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل إتجاه، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما، وتفاجئهما اللعبة بأمور كثيرة غير متوقعة مع كل تحد جديد.

المسلسل من بطولة شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ميرنا جميل، مي كساب، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

يذكر أن آخر أعمال شاهين مسلسل عمر ودياب بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.