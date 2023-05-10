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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"القوى العاملة": فرص عمل للشباب بالإسكندرية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، عن توفير 27  فرصة عمل للشباب على مهن، عامل نسيج، عامل تجهيز، عامل خدمات، عامل صباغة، عامل فحص، عامل مخازن، وذلك للعمل في شركة "ألوان للتريكو" من حديثى التخرج، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل، مع توفير تأمين اجتماعى وصحى، مع رواتب مجزية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره للوزارة، أنه تم توفير فرص العمل للشباب بالتعاون مع الشركة بواقع  5 عامل نسيج، و6 عامل تجهيز، و 2 عامل خدمات ، و 7 عامل صباغة ، و 3 عامل فحص ، و 4 عامل مخزن،  للشباب الذكور خبرة وبدون خبرة ، من حملة المؤهلات المتوسطة وبدون مؤهل ، في التخصصات والمهن المشار إليها .

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه : خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة ، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى ، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساعد في الحد من نسب البطالة وتسهم في توفير الحياة الكريمة لهم .

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