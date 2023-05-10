من أجل عيون "المونوريل".. قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة ٨ ساعات، وذلك من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق ١٢ / ٥ / ٢٠٢٣ إلى الساعة السادسة صباحاً يوم السبت الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠٢٣ لتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه .

وقالت المحافظة إن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر ٤٠٠ مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر ۲۰۰ مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر ۸۰۰ مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو ۱۰.٥ ، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر ٢٠٠ مم المشار إليه .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ابورواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو ٢٦ طريق مصر اسكندرية الصحراوى حتى الكيلو ۲۸ الكيماويات الوسيطة) - معسكر الأمن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات ( إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل - السولية) .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بالتحويلات والمد للخطوط وفقا للجدول الزمني المحدد لها لإعادة ضخ المياه في صورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة .

وتوضح محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵ لتلبية احتياجاتهم فورا .