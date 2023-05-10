دار القضاء في أبو ظبي تكشف محظورات النشر بالإمارات

نشرت دائرة القضاء الإماراتي في أبوظبي قائمة بالمحتوى الإعلامي المحظور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في مقدمة قائمة المحظورات، المنشورة عبر حسابات دائرة قضاء أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي، عدم التعرض لشخص رئيس الدولة، أو حكام الإمارات بالنقد، أو إلى نظام الحكم في البلاد أو الإضرار بالمصالح العليا للدولة.

وتشمل هذه القائمة 4 محظورات أخرى، وهي:

عدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة، ونشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.

لا يجوز بسوء قصد نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير.

لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.

لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة.







