رسميًا.. الترجي يعلن غياب 6 نجوم عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي التونسي، غياب 6 لاعبين عن صفوفه خلال مواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل على ملعب “رادس” في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي الترجي في بيان عبر موقعه الرسمي، غياب 6 لاعبين عن صفوفه في مواجهة الأهلي، وهم: معز بن شريفية، هاني عمامو، غيلان الشعلالي، حمدو الهوني، رياض بن عياد ومحمد أبو زريق شرارة.

وقال الترجي خلال البيان، أن الفريق سيواجه عدة أزمات أمام الأهلي، منها الحرمان من الحضور الجماهيري، بعد العقوبة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” بسبب الشغب الجماهيري في مباراة شبيبة القبائل الجزائري.

وكان “كاف” وقع عقوبات مغلظة على الترجي التونسي، بالحرمان من حضور الجماهير في 4 مباريات مع تعليق تنفيذ العقوبة في مباراتين، وربطها بتكرار الواقعة خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.