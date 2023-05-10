صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.4 % ليصل إلى 17,394.9 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3,043.45 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4,615.59 نقطة.

وزاد مؤشر EGX50 بنسبة 0.42 %، ليصل إلى مستوى 3,118.07 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.22 % ليصل إلى مستوى 20,844.51 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.47 %، وصولا الي 7,256.14 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.76%، وصولا الي مستوى 2,862.06 نقطة.