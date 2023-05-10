بث مباشر| البابا فرانسيس يستقبل البابا تواضروس الثاني في ساحة القديس بطرس

ينقل موقع "البوابة نيوز" فعاليات البث المباشر لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني في الفاتيكان في المقابلة العامة الأسبوعية للبابا فرانسيس بابا الڤاتيكان في ساحة القديس بطرس، احتفالًا بمرور خمسين سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية وعشر سنين على زيارة البابا تواضروس الأولى للڤاتيكان وبدء يوم المحبة الأخوية.

ويرافق قداسة البابا خلال هذه الزيارة من مصر وفدا كنسيًا يضم الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا؛ بينما ينضم إلى الوفد من إيطاليا الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.







