بولندا: وصول 22 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول 22 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى 75ر11 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 19 ألفا و900 شخص غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 95ر9 مليون شخص.

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.